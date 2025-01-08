Hatay'da Ev Bahçesinde Yangın Çıktı
Payas ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olay sonucunda bahçede zarar meydana geldi.
Hatay'ın Payas ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Yangın, Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan bir evin bahçesinde yangın çıktı. Bahçenin yandığını gören ev sahibinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangını söndürdü. Çıkan yangın sonucunda evin bahçesi zarar gördü. - HATAY