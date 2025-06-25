Hatay'da Ev Bahçesinde Yangın

Hatay'da Ev Bahçesinde Yangın
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Samandağ ilçesi Hıdırbey Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan bir evin bahçesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bahçenin yandığını gören ev sahipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Çıkan yangından dolayı bahçe zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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