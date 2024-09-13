Hatay'da ev alevlere teslim oldu

Hatay'da alevlere teslim olarak yanan ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Reyhanlı İlçesi Değirmenkaşı Mahallesi'nde bulunan müstakil evde yaşandı. Yangını fark eden ev sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangında; can kaybı ve yaralanma yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi. - HATAY