Hatay'da ev alevlere teslim oldu
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak evde maddi hasar meydana geldi.
Hatay'da alevlere teslim olarak yanan ev kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Reyhanlı İlçesi Değirmenkaşı Mahallesi'nde bulunan müstakil evde yaşandı. Yangını fark eden ev sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangında; can kaybı ve yaralanma yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi. - HATAY