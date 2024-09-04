Üye Girişi
Haberler

Hatay'da eski kız arkadaşının yakınları tarafından öldürülen yabancı uyruklu şahsın katilleri tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde eski kız arkadaşının yakınları tarafından öldürülen yabancı uyruklu şahsın katilleri tutuklandı. Olayın ardından yapılan çalışmalar sonucunda 5 zanlı gözaltına alındı ve tutuklandı.

Hatay'da eski kız arkadaşının yakınları tarafından öldürülen yabancı uyruklu şahsın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İskenderun ilçesi Muradiye Mahallesi'nde 2 Eylül'de meydana gelen olayda yabancı uyruklu 25 yaşındaki H.H. isimli şahıs bıçaklanarak öldürülmüştü. İskenderun ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şahsın, eski sevgilisinin yakınları tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Yapılan kapsamlı çalışma sonucunda olayın şüphelileri M.S.H., H.H.G., Z.M., A.U. ile E.A.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İskenderun hatay

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'yi 'Rabia' işaretiyle uğurladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uğurlamasında dikkat çeken detay

 Afganistan ve Pakistan sınırında çatışma çıktı! Ağır silahları devreye aldılar

2 ülke arasında çatışma çıktı, ağır silahları devreye aldılar

 Alper Yeğin'den AK Parti dönemi için olay iddia: 1 Ocak'ta kilosu 750 TL'den 4.750 kilo baklava almışlar

Sancaktepe Belediye Başkanı'ndan AK Parti dönemi için olay iddia
Genç kadını telefonla taciz edip kafeyi basan eşini öldüresiye dövdüler

Kadın müşteriyi taciz ettikleri yetmezmiş gibi kocasını da öldüresiye dövdüler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Osimhen UEFA listesinde var mı, lisansı çıktı mı? Rabia işaretinin anlamı! Rabia işareti ne demek, ne anlama gelir? Ballon d'Or kim kazandı 2024? Ballon d'Or kazanan futbolcular MasterChef Macar Gulaş tarifi! En güzel Macar Gulaş tarifi! Macar Gulaş tarifi nasıl yapılır? Macar Gulaş için malzemeler! Okullar kaç gün sonra açılacak? GERİ SAYIM! Trippier kimdir, mevkiisi ne? Kieran Trippier kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Arthur Melo kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Kral Charles öldü mü? Cenaze töreni planlanıyor Ballon d'Or adayları 2024! Arda Güler Ballon d'Or aday mı? Dilruba Cumhurbaşkanı'na ne dedi? Sokak ropörtajı videosunda Dilruba Cumhurbaşkanı'na hakaret mi etti? Rabiot'un annesi kimdir? Rabiot'un annesi Mamma Veronique menajer mi?
title