Hatay'da enkaz altında kalan inek kurtarıldı

Hatay Samandağ'da enkaz altında kalan inek arama kurtarma ekipleri tarafından canlı olarak kurtarıldı.

Hatay Samandağ'da enkaz altında kalan inek arama kurtarma ekipleri tarafından canlı olarak kurtarıldı.

Hatay'da arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Depremde insanların yanı sırada, çok sayıda hayvan da etkilendi. Hatay Samandağ ilçesinde deprem nedeniyle ahır çöktü. Üzerine ahır çöken inek, Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Birliği arama kurtarma ekiplerince canlı olarak kurtarıldı. Yaralı inek, sahiplerine teslim edildi. - HATAY