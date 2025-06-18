Hatay'da Emniyet Şeridinde Kaza: Yaya Kıl Payı Kurtuldu
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde emniyet şeridini kullanan bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Neyse ki yaya kazayı hafif şekilde atlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Hatay'da emniyet şeridini kullanan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazayı hafif şekilde atlatan yayanın kıl payı kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.
Kaza, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde Musa Kazım Arıkan Bulvarı'nda yaşandı. Cadde üzerinden yolun karşıdan karşısına geçmek isteyen 2 yayadan birine, emniyet şeridi ihlali yapan otomobil çarptı. Kazayı saniyelerle hafif şekilde atlatan yayanın o anı güvenlik kamerasına yansıdı. Aracın çarptığı kişinin kazayı yara almadan atlattığı öğrenilirken, emniyet şeridi ihlali ise tepki topladı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa