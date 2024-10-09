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Hatay'da Eline Sıkışan Kelepçe İtfaiye Ekipleri Tarafından Kesildi

Hatay'da Eline Sıkışan Kelepçe İtfaiye Ekipleri Tarafından Kesildi
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İskenderun ilçesinde eline kelepçe sıkışan vatandaş, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Ekipler, kelepçeyi şahsın eline zarar vermeden keserek çıkardı.

Hatay'da vatandaşın eline sıkışan kelepçe itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı.

İskenderun ilçesinde eline kelepçe sıkışan şahıs soluğu itfaiye istasyonunda aldı. Durum üzerine itfaiye ekipleri, çalışma başlattı. Kelepçe, şahsın eline zarar verilmeden kesilerek çıkartıldı. Kelepçenin çıkarılmasıyla vatandaş rahat nefes aldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İskenderun İtfaiye hatay

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