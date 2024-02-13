Hatay'da elektrikli ısırıcı içerisinde metamfetamin ele geçirildi

Hatay'da elektrikli ısırıcı içerisine gizlenmiş vaziyette bin 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Hatay'da jandarma ekipleri kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Jandarma ekipleri tarafından 11 Şubat günü Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde şüpheli şahsın üzerinde ve şahsa ait eşyalarda arama yapıldı. Yapılan araması neticesinde; elektrikli ısıtıcı içerisine gizlenmiş şekilde bin 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - HATAY