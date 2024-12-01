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Hatay'da Elektrik Trafosu Bomba Gibi Patladı

Hatay'da Elektrik Trafosu Bomba Gibi Patladı
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Defne ilçesinde meydana gelen patlama, vatandaşları tedirgin etti. Trafonun şiddetli bir şekilde patladığı anlar kameraya yansıdı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, elektrik arızasına dair endişeler yükseldi.

Hatay'ın Defne ilçesinde elektrik trafosunun bomba gibi patlaması vatandaşları tedirgin etti. Trafonun patladığı anlarsa an be an kameraya yansıdı.

Defne ilçesi Yeşilpınar Mahallesi'nde bölgenin elektrik kaynaklarından olan trafoda patlama yaşandı. Bomba gibi patlayan trafo bölgede geceyi gündüze çevirdi. Mahalledeki vatandaşların tedirgin eden patlama an be an kameraya yansıdı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, trafoda çıkan yangını söndürürken elektrik dağıtım şirketi personelleri tarafından trafoda yenileme yapıldı. Bir süre elektriksiz kalan mahalle trafonun tamir edilmesiyle yeniden aydınlandı.

"Trafo bomba gibi patladı ve çok şiddetli bir patlamaydı"

Trafonun bomba gibi patladığını ifade eden Meryem Demirkol, "Trafo patlama öncesinde elektrik sürekli gidip geliyordu ve ne olduğunu anlayamadık. Ondan sonra patlama meydana geldi. Patlamadan sonra ben evin sigortalarını indirdim. Eğer sigortaları indirmeseydim birçok eşyaya zarar gelecekti. Trafo bomba gibi patladı ve çok şiddetli bir patlamaydı. Patlama beni çok tedirgin etti. Benim çamaşır makinem bozulacaktı. Elektrik sürekli gidip geldiği için her şeyi kapattım. O gece karanlıkta kaldım. Şimdi ise düzeldi ve trafo yapıldı. Sabah uyanıp sigortanın açtığımda düzeldiğini anladım. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor" dedi.

"Patlama şiddetliyle birlikte ortalık alev aldı"

Patlamadan dolayı tedirgin olduklarını dile getiren vatandaş Ayhan Güven, "Dün akşam saatleri 8 gibi trafo patladı. Ciddi bir patlama meydana geldi. Patlamadan dolayı baya tedirgin olduk. Patlama şiddetliyle birlikte ortalık alev aldı. Bir anda ortam aydınlandı" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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