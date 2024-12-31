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Hatay'da Elektrik Tellerinde Patlama, Vatandaşlar Panik Yaşadı

Hatay'da Elektrik Tellerinde Patlama, Vatandaşlar Panik Yaşadı
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Antakya'da elektrik tellerinde meydana gelen patlama sonucu ortaya çıkan kıvılcımlar, mahalle sakinlerini paniğe sevk etti. Olayda yaşanan anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde elektrik tellerinde yaşanan patlamada ortaya çıkın kıvılcım vatandaşları panikletti. Elektrik kablolarının kıvılcım saçarak yanması ve vatandaşların panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan elektrik tellerinde aniden patlama meydana geldi. Patlama sonrası elektrik kabloları kıvılcımlar saçarak yanmaya başladı. Patlama sesini duyarak sokağa çıkan vatandaşlar panik yaşadı. Vatandaşların yaşadığı panik ve elektrik tellerinin yanarak patladığı anlar kameraya yansıdı. Patlamadan kaynaklı elektrik kesintisi yaşanan mahalleye sorunun çözülmesinin ardından elektrik verildi.

"Patlama sonrasında herkes korkudan dışarı çıkmak zorunda kaldı"

Evinde oturduğu esnada aniden şiddetli bir patlama sesi duyan Kadir Baltacı, "Ben aşağıda dairemde oturuyordum. Şiddetli bir patlamayla dışarı çıktım. Dışarı çıkıp baktığımda elektrik kabloları yanıyordu. Vatandaşlarımız hepsi korkudan dışarı çıkmak zorunda kaldı. Elektrik kablolarından çok fazla kıvılcımlar vardı. Tarif edilemez bir patlamaydı. Patlama sonrasında apartmandaki modemler ve internet sağlayıcılar zarar gördü. Onları değiştirmek zorunda kaldım. Yetkililer gelip sonradan elektriği tekrar bağladılar. Her an tekrardan patlama olabilir korkusu içerisindeyiz. Bir aydır elektrikle ilgili aynı sorunları yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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