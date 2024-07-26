Hatay'da elektrik panosunda yangın çıktı
Hatay'ın Dörtyol İlçesi'nde bulunan Sanayi Mahallesi'nde elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında panoda zarar meydana gelirken, çevreye yayılması önlendi.
Hatay'da elektrik panosunda meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Dörtyol İlçesi Sanayi Mahallesi'nde sokak üzerinde bulunan elektrik panosunda yangın yaşandı. Panonun yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını çevreye yayılmadan söndürdü. Yangında elektrik panosu zarar görürken itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. - HATAY