Elektrik kablolarında yaşanan patlama geceyi gündüze çevirdi

Güncelleme:
Hatay'da elektrik kablolarının patlaması sonucu mahallede korku dolu anlar yaşandı. Patlayan kablolar, geceyi gündüze çevirdi. İtfaiye ve elektrik dağıtım ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti.

Hatay'da elektrik kablolarının havai fişek gibi patlamasıyla, gecenin gündüze döndüğü anlar kameraya yansıdı.

Antakya ilçesi Bağrıyanık ve Narlıca mahallelerinde yaşanan arklar sonu elektrik kablolarından patlamalar yaşandı. Bomba gibi patlayan kablolar mahallede geceyi gündüze çevirdi. Mahalledeki vatandaşları tedirgin eden patlama anbean kameraya yansıdı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, elektrik kablolarında çıkan yangını söndürürken elektrik dağıtım şirketi personeli tarafından kablolarda yenileme yapıldı. Kısa süre elektriksiz kalan mahalle kabloların onarılmasıyla yeniden aydınlandı.

"Elektrik kablolarından önce bomba gibi bir ses geldi ve kablolar alev alınca havai fişek gibi patlamalar oldu"

Yaşanan patlamalar sonrası ekiplerin kısa sürede gelerek onarım gerçekleştirdiğini ifade eden Emrullah Bayraktar, "Elektrik kablolarından önce bomba gibi bir ses geldi. Kablolar alev alınca havai fişek gibi patlamalar oldu. Kablolardan çıkan kıvılcımlar gözlerimizi alıyorlar. Kablolarından kıvılcımlar su gibi aşağıya döküldü. Kablolardaki yangını yangın tüpleriyle söndürdük. Gece saatlerinde ekipler gelip kabloları onardılar" ifadelerini kullandı. - HATAY

