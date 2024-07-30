Hatay'da elektrik direğine çarparak hurdaya dönen otomobildeki 7 kişi yaralandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada araçta bulunan 7 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da elektrik direğine çarparak hurdaya dönen otomobildeki 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Antakya İlçesi Narlıca Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TOFAŞ marka otomobil, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada hurdaya dönen araçtaki 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY