Otomobilin elektrik direğine saplandığı kaza kamerada
Dörtyol ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarpan otomobildeki M.A.K. ve A.K. yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.
Hatay'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine saplandı. Kazada araç içerisinde sıkışan M.A.K. ve A.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Dörtyol Devlet Hastanesi'ne sevk edilen şahıslardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa