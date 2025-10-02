Hatay'da Elektrik Direğine Çarpan Minibüsün Şoförü Kurtarıldı

Hatay'da elektrik direğine çarpıp ters dönen minibüste sıkışan şoför ve yaralı şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde ilerleyen M.E.D. idaresindeki 31 AUF 119 plakalı minibüs, yol kenarındaki bulunan elektrik direğine çarptı. Elektrik direğine çarpıp ter dönen minibüsün şoförü ve araçta bulunan M.O. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan şoförü kurtarmak için operasyon başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle şoförün kurtarılma anı kameraya yansıdı. Ekipler araç içerisinde sıkışan şoförü kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - HATAY