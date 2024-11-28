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Hatay'da Elektrik Direğinde Akıma Kapılan Elektrikçi Hayatını Kaybetti

Hatay'da Elektrik Direğinde Akıma Kapılan Elektrikçi Hayatını Kaybetti
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Belen ilçesinde bir elektrikçi, hat çekmek amacıyla çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak yanarak can verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan kontrollerde elektrikçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hatay'da çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan elektrikçi yanarak can verdi.

Olay, Belen ilçesi organize sanayi bölgesinde yaşandı. Hat çekmek için elektrik direğine çıkan elektrikçi Necati D. Akıma kapıldı. Kısa sürede yanarak can veren şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye; itfaiye, sağlık ve elektrik dağıtım şirketi personelleri intikal etti. Elektriğin kapatılmasıyla indirilen şahsın yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerindeki incelemenin ardından şahsın cansız bedeni morga kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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