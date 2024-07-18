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Hatay'da elektrik direği devrildi, bir kişi yaralandı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde eskiyen elektrik direği değişimi sırasında motosikletiyle ilerleyen bir kişiye direk devrildi. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde üzerine elektrik direği devrilen şahıs yaralandı.

Dörtyol ilçesinin Karakese Mahallesi, Alparslan Han caddesi üzerinde eskiyen elektrik direklerinin değişimi esnasında motosikletiyle ilerleyen Bestami Uçak (66) isimli şahsın üzerine elektrik direği devrildi.

Olay sonrası yaralanan şahıs haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Dörtyol Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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