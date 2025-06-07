Hatay'da El Freni Unutulan Otomobil Halk Otobüsüyle Çarpıştı

Hatay'da El Freni Unutulan Otomobil Halk Otobüsüyle Çarpıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, hareket ederek ana yola çıktı ve halk otobüsüyle çarpıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı, kazada yaralanan olmadı.

Hatay'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, ana yola çıkarak halk otobüsüyle çarpıştı. El frenini çekmeyi unutan sürücünün otomobilin arkasında koştuğu anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Antakya ilçesi Habibi Neccar kavşağında yaşandı. Bölgede bulunan akaryakıt istasyonuna aracın park eden sürücü, el frenini çekmeyi unuttu. Sürücünün markette olduğu esnada hareket etmeye başlayan otomobil, hızla yola doğru çıktı. Anbean kameraya yansıyan olayda otomobil, seyir halindeki halk otobüsüyle çarpıştı. El freninin çekilmediği otomobilin ana yola gittiği ve sürücüsünün aracını yakalamaya çalıştığı o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmazken otomobilde ve otobüste maddi hasar oluştu.

"Kafamı kaldırdığımda araba ana yola doğru gidiyordu ve halk otobüsüyle çarpıştı"

Bağırışlar sonrası aracın otobüsle çarpıştığını anlatan Bedirhan Eskiocak, "Su almak için petrole geldim. Köşede bir yerde oturdum. Bir otomobil benzin almaya geldi. Aracın şoförü bir şeyler almak için markete gitti. Sonra araba gidiyor diye bağırmalar duydum. Kafamı kaldırdığımda araba ana yola doğru gidiyordu. Ana yola gelen araba ile otobüs çarpıştı. Aracın önü kullanılmayacak hale geldi, sonrada çekici gelip aracı aldı" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstanbul'da çekim yapan fenomene yaşlı adamdan ahlaksız teklif

Güney Koreli yayıncı İstanbul'da çekim yaptı, sonrası rezalet
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı

Kaç araca radar cezası kesildi? Merak edilen cevap Yerlikaya'dan geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi

Mertens'e fahri vatandaşlık verildi
Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
Şampiyonluk sevinci kursağında kaldı! Galatasaray'dan yeni transferine büyük şok

Şampiyonluk sevinci kursağında kaldı! Galatasaray'dan yeni transferine büyük şok
DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine bayram telefonu

DEM Parti'den şehit Eren Bülbül'ün annesine sürpriz telefon
40 uçağını kaybeden Putin'den misilleme! Başkenti İHA'larla vurdu

Putin'den misilleme! Ülkenin başkentini İHA'larla kana buladı
Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşmek için Londra'ya gitti

Ali Koç, uçağa atlayıp Mourinho'nun yanına gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.