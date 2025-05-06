Hatay'da Ehliyet Sınavında Kopya Çekmek İçin Düzenek Hazırlayan İki Şahıs Yakalandı

Hatay'da ehliyet sınavında kopya çekmek için düzenek hazırlayan 2 şahıs yakayı ele verdi. Sınava kopya düzeneği ile giriş yapan ve düzeneği hazırlayan şahsın aracında materyal ele geçirildi.

Dörtyol ilçesinde 2 Mayıs tarihinde İlçe Milli Eğitim binasında gerçekleştirilen ehliyet sınavına kopya düzeneği ile giriş yaptığı tespit edilen İ.Y. ile olayın diğer şüphelisi ve daha önceden de aynı suçtan firar olan B.A. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalandı. Şahıslar hakkında ÖSYM kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı. Şüpheli şahsa ait araçta yapılan aramada;

2 adet telefon, 5 adet kulak içi kulaklık, 5 adet pil, 2 adet cımbız, 4 adet düzenek yerleştirmeye hazır atlet, 1 adet düzenek yerleştirmeye hazır iç çamaşırı ele geçirildi. - HATAY