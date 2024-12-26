Hatay'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Bloğu Yıkıldı

6 katlı hastanenin bloğu kağıt gibi böyle yerle bir oldu

HATAY - Hatay'da depremde hasar alan 6 katlı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nin bir bloğunun yıkılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ağır hasar almıştı. 2017 yılında hizmete açılan Hatay Eğitim Araştırma Hastanenin geçtiğimiz günlerde yıkımına devam ediliyor. Antakya ilçesi Uydukent Mahallesi'nde bulunan 6 katlı hastanenin bir bloğu, iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yıkılma anıysa kameralara yansıdı. Hastanenin bir bloğunun yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.