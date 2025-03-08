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Hatay'da Düzensiz Yükle Kamyon Trafiği Tehlikeye Sokan Anlar

Hatay'da Düzensiz Yükle Kamyon Trafiği Tehlikeye Sokan Anlar
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Antakya'da inşaat çalışmalarının sürdüğü bölgede, düzensiz yüklenen hurda demirle trafiğe çıkan kamyon sürücüsü, kazaya sebebiyet verme riskini artırdı. Araçtaki aşırı yük, trafiği tehlikeye soktu.

Hatay'da düzensiz yüklenen hurda demir yüküyle trafiğe çıkan kamyon sürücüsü trafiği tehlikeye soktu.

İnşa çalışmalarının devam ettiği Antakya ilçesinde bir yandan yeni binalar yükselirken, diğer yandan hasarlı binaların yıkımları devam ediyor. Trafikte çoğunlukta olan kamyon sürücüleriyse aşırı ve düzensiz yükle hem trafiği tehlikeye atıyorlar, hem de insanların canlarını. Antakya ilçesi Ürgen Paşa Mahallesi mevkiinde düzensiz yüklenen hurda demir yüküyle trafiğe çıkan kamyon sürücüsü kazaya davetiye çıkarttı. Kasayı aşan yüke aldırış etmeden sürücünün o anları kameraya yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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