Hatay'da Düzensiz Yük Taşıyan Tır Sürücüsüne 49 Bin TL Ceza

Hatay'da Düzensiz Yük Taşıyan Tır Sürücüsüne 49 Bin TL Ceza
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Hatay'da, kazaya neden olabilecek şekilde düzensiz yük taşıyan bir tır sürücüsüne, polis ekipleri tarafından 49 bin 195 TL ceza uygulandı. Tırın uygunsuz yüklemesi sosyal medyada görüntülenmişti.

Hatay'da düzensiz şekilde yük taşıyan tır sürücüsüne 49 bin 195 TL cezai işlem uygulandı.

Payas-Dörtyol istikameti Öğmeiş mevkisinde kazaya davetiye çıkaracak şekilde yük taşıyan tır vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, tırı ve sürücüsü T.T. isimli şahsı tespit etti. Gabari dışı yük yükleme yaptığı tespit edilen araç ve sürücüsüne çeşitli maddelerden toplam 49 bin 195 TL cezai işlem uygulandı. Öte yandan, araca uygunsuz şekilde yüklenen yük boşaltıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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