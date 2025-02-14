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Hatay'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 16 Yakalandı, 1 Organizör Tutuklandı

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Hatay'da yapılan operasyonda bir minibüste 16 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak göçmenleri batı illerine götüren organizatör M.S. tutuklandı.

Hatay'da polis ekiplerince durdurulan bir minibüste 16 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 1 organizatör tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Takibe alınan bir minibüs Antakya-Belen yolunda durduruldu. Araçta yapılan incelemede, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan, aralarında ayakkabıları dahi olmayanların bulunduğu 16 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri batı illerine götüren M.S. adlı şahıs "göçmen kaçakçılığı" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Yakalanan 16 kaçak göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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