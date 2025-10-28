Hatay'da Durdurulan Minibüste 20 Kaçak Göçmen Yakalandı
Hatay'da gerçekleştirilen operasyonda, takibe alınan bir minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.
Hatay takibe alınan minibüste, 20 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele konusunda çalışmalarını aralıksız sürüyor. Bu çerçevede, takibe alınan minibüs Dörtyol-Erzin karayolu üzerinde durduruldu.
Durdurulan araçta yapılan aramada, üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve geçerli oturma izni olmayan 20 göçmen şahıs yakalandı.
Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yapılan aramalarda tespit edilen 20 göçmen ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - HATAY