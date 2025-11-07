Hatay'da Durdukları Araçta 10 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Hatay'da polis ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada çuval içerisinde 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 5 Kasım günü Defne uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada arka koltuk altında çuval içerisinde 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili olarak İ.G. ile E.G. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiler. - HATAY