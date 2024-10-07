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Hatay'da Düğün Ortamında Havaya Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı

Hatay'da Düğün Ortamında Havaya Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı
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Reyhanlı ilçesinde bir düğün sırasında bir şahıs, binanın damından pompalı tüfekle havaya ateş açtı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Hatay'da düğün esnasında binanın damından pompalı tüfekle havaya ateş açan vatandaşın tedirgin eden anları cep telefonuyla görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde Reyhanlı ilçesi Yenimahalle'de düğün esnasında bir şahıs binanın damına çıkarak pompalı tüfekle havaya ateş etti. Çevredeki vatandaşların tedirginlik içerisinde kayıt altına aldığı görüntülerde şahsın elindeki tüfekle havaya defalarca havaya ateş açtığı görüldü. Görüntüyü çeken vatandaşın korku dolu anlarıysa kameraya yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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