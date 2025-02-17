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Hatay'da Dronlu Trafik Denetimi: Ceza Yağdı

Hatay'da Dronlu Trafik Denetimi: Ceza Yağdı
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Hatay'da yapılan dron destekli trafik denetiminde, kırmızı ışık, emniyet kemeri ve emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere ceza uygulandı. Toplamda 176 araç kontrol edildi.

Hatay'da polis ekiplerinin dronla yaptığı trafik denetiminde; kırmızı ışık, emniyet kemeri, emniyet şeridi kullanımı kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince 15 Şubat tarihinde il genelinde dron destekli havadan trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde; kırmızı ışık, emniyet kemeri kullanımı, emniyet şeridi ihlallerine yönelik yapılan denetimlerinde 176 araç kontrol edildi. Kurallara uymayan ve eksikliği tespit edilen araç sürücülerine karayolu trafik kanunu gereğince trafik idari para cezası uygulandı.

Ekipler, il genelinde trafik güvenliğinin sağlanması, meydana gelecek kazalarda yaralanma ve can kayıplarını azaltmak amacıyla denetimlere devam edileceğini belirttiler. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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