Hatay'da Dron ile Trafik Denetimi: Sürücüler Memnun

Hatay'da Dron ile Trafik Denetimi: Sürücüler Memnun
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Hatay'da gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde kurallara uymayan sürücülere ceza uygulandı. Denetimlerden memnun kalan sürücüler, trafik kurallarına uymanın önemine dikkat çekti.

Dron ile yapılan denetimde ceza uygulanan vatandaş: "Denetimler on numara, beş yıldız beğendik"

Kurallara uymayan sürücüleri dron sobeledi

HATAY - Hatay'da dronlu trafik denetiminde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Trafik cezası uygulanan sürücüler, ekiplerin denetimlerinden memnun olduklarını dile getirdi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı öncesi kent genelinde dron destekli trafik denetimi yapıldı. Kırmızı ışık, emniyet kemeri kullanımı, emniyet şeridi ihlallerine yönelik denetimlerde kurallara uymayan ve eksikliği tespit edilen araç sürücülerine idari para cezası uygulandı. Kural ihlali yapıp ceza alan sürücü Mehmet Önal, sürücüleri trafikte daha dikkatli olmaları yoksa ceza yiyecekleri konusunda uyardı.

"Ben kırmızı ışık ihlali yaptım"

Kırmızı ışık ihlali yaparak drona yakalanan Mehmet Önal, "Ben kırmızı ışık ihlali yaptım. Ceza kağıdına baktığımda 2 bin 167 TL idari para cezası yedim. Sürücülerimizin trafikte daha dikkatli olmalarını öneririm yoksa ceza yersiniz. Öncelik insan hayatı olduğu için trafik kurallarına uymalıyız" dedi.

"Emniyet kemerinizi takın, plakasız gezmeyin ve trafik kurallarına uyun"

Trafikte plakasız gezdiği için denetime takılan sürücü Kadir Kaya, "Trafikte plakasız gittiğim için denetime takıldım. Denetimden 2 bin TL civarında idari para cezası yedim. Emniyet kemerinizi takın, plakasız gezmeyin ve trafik kurallarına uyun. Başka da bir şeye bakmayın. Denetimler on numara, beş yıldız beğendik. Hepsinin ellerine kollarına sağlık olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - 3.Sayfa
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