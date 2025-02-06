Hatay'da Dron ile Kırmızı Işık Denetimi: 16 Araç Sürücüsüne Ceza
Hatay'da yapılan dron ile kırmızı ışık denetiminde kurallara uymayan 16 sürücüye toplam 36.477 TL para cezası uygulandı. Denetim sırasında çeşitli trafik ihlalleri tespit edildi.
Hatay'da polis ekiplerinin dron ile yaptığı kırmızı ışık denetiminde kurallara uymayan 16 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 3 Şubat tarihinde Serinyol Mevkii Km 20 AFAD önünde dron ile havadan trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde; 9 adet Kırmızı Işık İhlali, 1 sürücüye araç muayenesini yaptırmamak, 1 sürücüye araç sigortası yaptırmamak ve 6 Aracın tescil plakasına ; 4 kırmızı ışık ihlali, 1 kask takmamak,1 adet araçların sağından geçmekten cezai işlem uygulandı. Toplam 16 araç ve sürücüne 36.477 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca aranması olan 1 şahıs hakkımda adli işlem yapıldı. - HATAY