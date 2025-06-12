Hatay'da Drift Atan Sürücüye 48 Bin Ceza

Hatay'da Drift Atan Sürücüye 48 Bin Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücünün drift yaparken trafikteki güvenliği tehlikeye atması sonucu 48 bin 559 lira para cezası uygulandı.

Hatay'da mola vererek defalarca drift atan sürücüye, 48 bin 559 lira idari para cezası uygulandı.

Samandağ ilçesi Tomruksuyu Mahallesi'nde gece saatlerinde yolu boş bulan cip sürücüsü drift atmaya başladı. Bir süre drift atan ve ardından araçların gelmesiyle mola veren sürücü yeniden drift atmayı bir süre sürdürdü. Zaman zaman kontrolü kaybetme noktasına gelen sürücünün kendi canını ve çevrede park halinde olan araçları hiçe sayarak drift attığı anlar anbean kameraya yansıdı. Samandağ ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye atarak drift yapan sürücü C.T'ye 48 bin 559 idari para cezası uyguladı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ünlü oyuncu Ozan Akbaba doğum gününde aşka geldi

Uzak Şehir'in yıldızı doğum gününde aşk dolu anlar yaşadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan Leroy Sane sonrası bir bomba daha

Galatasaray'dan Leroy Sane sonrası bir bomba daha
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Ümit Özdağ hakkında karar verildi
Tottenham'ın yıldızı Maddison Galatasaray formasını giydi, taraftarları heyecan bastı

Dünyaca ünlü isim Galatasaray formasını giydi taraftarı heyecan bastı
Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Hadise ile ilgili soruya bomba yanıt

Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Hadise ile ilgili soruya bomba yanıt
Aziz Yıldırım'dan sürpriz buluşma! Kongre üyeleriyle toplantı yaptı

Apar topar harekete geçtiler! Aziz Yıldırım bakın ne yaptı
Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı

Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 şüpheli serbest

Ferdi Zeyrek soruşturmasında gözaltına alınanlarla ilgili karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.