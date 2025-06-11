Hatay'da Drift Atan Sürücünün Tehlikeli Anları Kamerada
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir cip sürücüsü, boş yolda drift atarak tehlikeli anlar yaşattı. Diğer araçlara aldırış etmeden drift yapan sürücü, bölgeden ayrılmadan önce izleyenlerin tepkisini topladı.
Hatay'da bir sürücünün mola vererek defalarca drift attığı anlar kameraya yansıdı.
Samandağ ilçesinde gece saatlerinde yolu boş bulan cip sürücüsü drift atmaya başladı. Bir süre drift atan ve ardından araçların gelmesiyle mola veren sürücü yeniden drift atmaya başladı. Zaman zaman kontrolü kaybetme noktasına gelen sürücünün kendi canını ve çevrede park halinde olan araçları hiçe sayarak drift attığı anlar anbean kameraya yansıdı. Bir süre drift atan cip sürücüsü, trafikteki diğer araçların sürücülerinin tepkisi sonrası bölgeden ayrıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa