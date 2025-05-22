Hatay'da Dört Katlı Apartmanda Yangın

Hatay'da Dört Katlı Apartmanda Yangın
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Hatay'ın Arsuz ilçesindeki bir apartmanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken evde hasar oluştu.

Hatay'da dört katlı apartmanın en üst katı alevlere teslim oldu. Yangın, diğer dairelere sıçramamadan söndürüldü

Yangın, Arsuz ilçesi Karaağaç Şarkonak Mahallesi'nde bulunan dört katlı bir apartmanın en üst katında yaşandı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken evde hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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