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Hatay'da Dört Düzensiz Göçmen Yakalandı, Bir Kişi Tutuklandı

Hatay'da Dört Düzensiz Göçmen Yakalandı, Bir Kişi Tutuklandı
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Hatay'da durdurulan bir otomobilde 4 düzensiz göçmen yakalanırken, gözaltına alınan 1 kişi göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

Hatay'da polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde 4 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şahıs, göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Takibe alınan bir otomobil Antakya-İskenderun Otoyol girişinde durduruldu. Durdurulan otomobilde yapılan incelemede, illegal yollarla ülkeye giriş yaptıkları ve geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 4 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan olayın şüphelisi A.A.K. "göçmen kaçakçılığı" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Yakalanan 4 kaçak göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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