Hatay'da Dönüş Yapan Otomobille Motosiklet Çarpıştı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dönüş yapan bir otomobille çarpışan motosikletin kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, cadde üzerinde başka bir kaza da meydana geldi.
Hatay'da dönüş yapan otomobille çarpışan motosikletin o anları kameraya yansıdı.
Kaza, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi Öğretmen Musa Kazım Arıkan Bulvarı'nda meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen motosiklet, dönüş yapmak isteyen otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken çarpışma anı an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; motosiklet sürücüsünün dönüş yapmak isteyen otomobille çarpışarak savrulduğu görüldü. Öte yandan aynı cadde üzerinde ilerleyen saatlerde de 2 aracın çarpıştığı kaza yaşandı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa