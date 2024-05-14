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Hatay'da dolandırıcılıktan aranan şüpheli tutuklandı

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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısları yakalamaya yönelik asayiş çalışmaları devam ediyor. Dörtyol ilçesinde bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay'ın aranan şahıslara yönelik çalışmasında dolandırıcılıktan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısları yakalamaya yönelik asayiş çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Dörtyol ilçesinde bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Dörtyol Banka Hatay Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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