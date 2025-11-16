Hatay'da Dolandırıcılık Yapan Firari Şahıs Yakalandı

Hatay'da polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla; mobil bankacılık üzerinden vatandaşları dolandıran ve 160 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firar şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan toplam 127 farklı dosyadan 160 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 64 bin 440 TL adli para cezası ile aranması bulunan ayrıca bu suçlardan 2021 yılından bu yana 4 buçuk firar olarak aranan Y.Ç. İstanbul'da yapılan operasyonda yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Şahsın, vatandaşların mobil bankacılık verilerine ulaşarak kredi kartı üzerinden harcama yaptığı ve bu yöntemlerce onlarca insanı dolandırdığı öğrenildi. - HATAY