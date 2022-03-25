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Hatay'da dolandırıcılık operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'da dolandırıcılık operasyonu

Hatay'da banka ve kredi kartı hesapları ile dolandırıcılık yapan 5 kişi gözaltına alındı.

HATAY (İHA) - Hatay'da banka ve kredi kartı hesapları ile dolandırıcılık yapan 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, banka ve kredi kartı hesaplarını toplayan ve dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Antakya ve Defne'de bulunan 7 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 11 telefon, 17 sim kart, 3 hard disk, 1 laptop, 6 taşınabilir bellek, 1 hafıza kartı, 30 banka ve kredi kartı ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 5 kişi gözaltına alınırken haklarında adli işlem yapıldı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dolandırıcılık, Kredi Kartı, Banka, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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