Şantiye çalışmaları esnasında zarar verilen doğalgaz borusundan çıkan alevlerle hafif ticari araç yandı

HATAY (İHA) – Hatay'da şantiye sahasında yürütülen çalışmalar sırasında doğalgaz borusunun zarar görmesi sonucu yaşanan sızıntı park halindeki araca sıçradı. Alevlerin sıçradığı hafif ticari araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde şantiye sahasında çalışma yürüten ekipler, doğalgaz borusuna zarar verdiler. Zarar gören doğalgaz borusunda yaşanan kaçak alevlere teslim oldu. Alevlerin sirayet ettiği park halindeki hafif ticari aracı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında araç kullanılmaz hale geldi. Doğalgaz dağıtım şirketi ekipleri ise ihbar üzerine bölgeye gelerek hattaki arızayı giderdi ve sahayı güvenli hale getirdi. - HATAY