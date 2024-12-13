Üye Girişi
Haberler
Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı

Duruşma salonunda silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

 Şam'daki Emevi Camii'nde cuma coşkusu

Suriye'den tarihi görüntüler

 Putin, Esad'ı Kaddafi gibi öldürülmemesi için kaçırmış

Dünyayı şaşkına çeviren operasyonda şifre Kaddafi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Önceliğimiz Suriye'de istikrarı sağlamak

Bir saatlik görüşme sonrası Bakan Fidan'dan net mesaj

Hatay'da Doğal Gaz Zehirlenmesi: Anne ve Üç Çocuk Hayatını Kaybetti

Hatay'da Doğal Gaz Zehirlenmesi: Anne ve Üç Çocuk Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da bir evde meydana gelen doğal gaz zehirlenmesi olayında anne Kader Kökçü ve üç çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı. Aynı binada yaşayan 5 kişi hastanede tedavi altına alınırken, olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da anne ve 3 çocuğunun evlerinde zehirlenerek ölmesi olayıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Aynı binada yaşayan ve zehirlenerek tedavi altına alınan 5 kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'nde yakınlarının haber alamaması üzerine girilen evde anne Kader Kökçü (35) ve evlatları; İsmail Ege (5), Elif Bilge (12), Yiğit Efe'nin (14) cansız bedeniyle karşılaşılmıştı. Baba Emrah Kökçü (43) ise hastanede tedavi altına alınmıştı. Anne ve 3 evladının doğal gaz zehirlenmesinden dolayı hayatını kaybettiği belirlenirken apartmanda yaşayan 21 kişi de kentteki hastanelerde doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınmıştı. Hastanede tedavisi tamamlanan 16 kişi taburcu edilirken baba dahil 5 kişinin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili ilçe jandarma komutanlığı tarafından 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şahısların jandarmadaki işlemlerinin ardından gün içerisinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Patronlardan milyonlarca çalışanı küplere bindirecek talep
img

Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte başına geçeceği takım
img

Milyonlar kazanıp vergi vermiyorlardı! Artık onlar da vergi verecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

GELİNİM MUTFAKTA 13 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 13 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Türkiye Moritanya Büyükelçisi kimdir? Burhan Köroğlu kimdir? Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu kaç yaşında, nereli? Masterchef'te dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te potaya kim giren isimler! Geminid meteor yağmuru ne zaman? Geminid meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi? Masterchef 13 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Milli piyango bilet fiyatları 2025: Çeyrek, yarım, tam Milli Piyango biletleri kaç TL? Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar? DEAŞ hangi ülkeye ait? IŞİD ve DEAŞ aynı mı? Emevi Camii nerede? Emevi Camii hangi şehirde bulunuyor? İsmail Küçükkaya bugün neden yok? Bolu Dağı Tüneli kapandı mı? Bolu Dağı'nda kar yağışı var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.