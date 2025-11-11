Hatay'da Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Zeytin Bahçesine Uçtu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sürücünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, zeytin bahçesine uçtu. Zeytin bahçesine uçan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kırıkhan ilçesi Kırıkhan - Hassa çevre yolu üzeri Güzelce Mahallesi mevkiinde yaşandı. Trafikte seyir halinde olan 33 AEA 190 plakalı HONDA marka otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle zeytin bahçesine uçtu. Zeytin bahçesine uçan otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - HATAY