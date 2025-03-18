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Hatay'da Direksiyon Hakimiyeti Kaybeden Araç Dereye Uçtu

Hatay'da Direksiyon Hakimiyeti Kaybeden Araç Dereye Uçtu
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Antakya'da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarpan otomobil, dereye uçtu. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anında iki kişi araçta sıkıştı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin istinat duvarına çarparak dereye uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil dereye uçtu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. İtfaiye ekiplerince araçta sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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