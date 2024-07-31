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Hatay'da Dilenciye Yüksek Miktarda Para Cezası

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Hatay'da yapılan denetimlerde dilencilik yaptığı tespit edilen bir şahsın üzerinden 19 bin 765 TL çıktı. Şahsa idari yaptırım düzenlendi.

Hatay'da zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde dilencilik yaptığı tespit edilen şahsın üzerinden 19 bin 765 TL çıktı. Bir günlük kazancı olduğu düşünülen şahsa idari yaptırım düzenlendi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi halkın vicdani duygularını istismar ederek para toplayan dilencilere karşı etkili denetimler gerçekleştiriyor. HBB Zabıta Dairesi Başkanlığı Hatay genelinde halkın huzurunu muhafaza etmek, asayişi sağlamak, dilencilere karşı faaliyetler yürütmek gibi konularda denetimlerini düzenli aralıklarla sürdürüyor. Zabıta ekiplerinin devriyesi esnasında Antakya Haraparası Mahallesinde vatandaşların dini ve manevi duygularını istismar eden yaşlı bir şahıs olduğu tespit edildi. Zabıta ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın bir günde 19 bin 765 TL para topladığı tespit edildi. Dilenciye idari yaptırım tutanağı düzenledi ve üzerinden çıkan paraya kamuya aktarılmak üzere el konuldu. Zabıta ekiplerinin bir daha dilenmemesi konusunda uyardığı şahıs, 'Peki' yanıtıyla cevap verdi.

Yetkililer kolay yoldan para kazanmayı meslek edinmiş dilencilerin vatandaşın manevi duygularına dokunarak kısa sürede yüksek miktarda paralar topladığını ifade ederek, bu tür kişilere karşı dikkatli olunması ve para verilmemesi gerektiğini belirterek vatandaşları uyardı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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