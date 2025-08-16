Hatay'da Devriye Ters Dönerek Sürücüsünü Yaraladı
Dörtyol ilçesinde meydana gelen kazada, traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. İtfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü traktörün altından kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Hatay'da devrilerek ters dönen traktörün sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüyü traktörün altından itfaiye ekipleri kurtardı.
Kaza, Dörtyol ilçesi Beşikgöl mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrilen traktör ters döndü. Sürücü, ters dönen traktörün altında sıkışarak mahsur kaldı. Yaralı sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa