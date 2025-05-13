Hatay'da Devrilen İş Makinasının Sürücüsü Yaralandı
Kırıkhan ilçesi Yalanhoz Mahallesi'nde inşaat çalışmalarında devrilen iş makinasinin sürücüsü yaralandı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Hatay'da devrilen iş makinasının sürücüsü yaralandı.
Kaza, Kırıkhan ilçesi Yalanhoz Mahallesi'nde yaşandı. İnşa çalışmalarının devam ettiği bölgede sürücüsünün kontrolünden çıkan iş makinası devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıs olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kazada iş makinasında hasar oluştu. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa