Hatay'da dereye uçan otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı

Hatay'da dereye uçarak ters dönen otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Arsuz İlçesi Karaağaç Konarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak dereye uçtu. Otomobil, kazada ters dönerek durabildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hafif şekilde yaralı olan sürücüye olay yerinde müdahalede bulunuldu. Sağlık durumu iyi olan sürücü aracını çekiciyle çektirdi. - HATAY