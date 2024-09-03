Hatay'da dereye uçan otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil dereye uçarak ters döndü ve sürücü hafif şekilde yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücüye olay yerinde müdahale edildi ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.
Hatay'da dereye uçarak ters dönen otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Kaza, Arsuz İlçesi Karaağaç Konarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak dereye uçtu. Otomobil, kazada ters dönerek durabildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hafif şekilde yaralı olan sürücüye olay yerinde müdahalede bulunuldu. Sağlık durumu iyi olan sürücü aracını çekiciyle çektirdi. - HATAY