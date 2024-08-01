Hatay'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Hatay'da Reyhanlı - Antakya yolu Uçak Kardeşler Kavşağı'nda meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü dere yatağına devrildi ve yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Reyhanlı - Antakya yolu Uçak Kardeşler Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak dere yatağına devrildi. Kaza sonrasında yaralanan otomobil sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı. - HATAY