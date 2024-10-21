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Hatay'da Depremzedelerin Binası Kontrollü Yıkıldı

Hatay'da Depremzedelerin Binası Kontrollü Yıkıldı
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Kırıkhan ilçesinde depremde hasar gören 6 katlı bina, iş makinesiyle gerçekleştirilen kontrollü yıkım sonrası yerle bir oldu. Enkaz kaldırma çalışmaları hızla devam ediyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremde hasar alan 6 katlı bina, iş makinesinin tek dokunuşuyla yerle bir oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Kırıkhan ilçesi Alsancak Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bina, iş makinesinin dokunuşuyla kontrollü olarak yıkıldı. 6 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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