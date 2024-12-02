Hatay'da Depremzedeler İçin Hasarlı Binada Yangın Çıktı

Hatay'da depremde hasar gören bir binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, İskenderun ilçesi Çay Mahallesi, Atatürk Caddesi'ndeki hasarlı bir binanın son katında yaşandı. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, merdiven yardımıyla ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin kısa sürede kontrol alınması yangının büyümesinin önüne geçti. - HATAY