Hatay'da Depremzede Yaşlı Çifte Soygun

Hatay'da depremzede yaşlı çiftin evine giren maskeli 2 kişi, yaşlı çiftin 2 altın bileziğini çalıp kayıplara karıştı. Polis ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi Göktürk Sokak'ta bulunan Hanifi ve Ayhan Kıdır çiftinin evinde meydana geldi. İddiaya göre, depremde evleri yıkılan ve kiralık müstakil evde oturan çiftin evine, Ayhan Kıdır'ın (61) tek olduğu esnada silahlı ve maskeli 2 kişi geldi. Boğazına dayanan silah zoruyla kendisinden altınlarının istendiğini iddia eden yaşlı kadın, 2 kişinin evi karış karış arayarak 2 burma bileziği aldığını söyledi. Yaşlı kadın, şahısların evden ayrılması üzerine durumu eşi Hanifi Kıdır'a bildirdi ve olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Evde inceleme yapan polis ekipleri, 2 bileziği çalan şahısları bulmak için çalışma başlattı. Evde arama yaparken şahısların eldiven taktıkları öğrenilirken Kıdır çifti, hırsızların bulunması için yetkililerden gözyaşları içerisinde yardım istedi.

"Ya eşimi öldürselerdi ne olacaktı"

69 yaşındaki Hanifi Kıdır, devlet tarafından verilen yardımları ev hayaliyle biriktirdiklerini ifade ederek, "Allah razı olsun devletimiz bize deprem yardımın yapıyordu o yardımlardan biriktirdiğimiz para ile bilezik aldık. Eşimin ağzını kapayıp bilezikleri almışlar böyle bir vicdansızlığı kim yapar, ben şimdi ne yapacağım. ya eşimi öldürselerdi ne olacaktı" dedi. - HATAY