Üye Girişi
Haberler
Emniyet'ten kritik operasyon! 100 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Emniyet'ten kritik operasyon! 100 DEAŞ'lı terörist yakalandı
78 kişi otel sahibi parasına kıyamadığı için hayatını kaybetmiş

Otel müdürünün tek bir cümlesi 78 kişiyi ölüme götürmüş
Ayşe Barım soruşturmasında çarpıcı detay: Etki ajanlığı yaptığı vurgulandı

Soruşturmada çarpıcı detay! Ayşe Barım'a "etki ajanlığı" suçlaması
Sağlık Bakanlığı'ndan kamu hastanelerine kapsamlı denetim

Bakanlık talimatı verdi! Kamu hastanelerinde kapsamlı denetim

Hatay'da Depremzede Ailenin Konteyneri Yangında Yandı

Hatay'da Depremzede Ailenin Konteyneri Yangında Yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde, depremzede bir ailenin yaşadığı konteyner alevlere teslim oldu. Yangın anında içinde bulunan 15 yaşındaki Erdem, duştan çıkınca duman ve alevlerle karşılaştı. Aile, depremde kaybettikleri evlerinin ardından bir kez daha yuvasız kaldı.

Hatay'da depremzede ailenin yaşadığı konteyner alevlere teslim olarak kullanılmaz hale geldi. Depremde evi yıkılan aile, konteyner yuvalarının yanmasıyla ikinci kez yuvasız kaldı.

Yangın, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde yaşam alanı olarak kullanılan konteynerde yaşandı. Kısa sürede yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında depremzede ailenin yaşadığı konteyner kullanılmaz hale geldi. Konteyner yanarken içeride duşta olan 15 yaşındaki Erdem Görüroğlu, duştan çıktığımda her tarafın duman ve alevler içinde olduğunu söyledi. Depremde evleri yıkılan aile yangında konteynerlerinin yanmasıyla ikinci kez yuvasız kaldı.

"Duştan çıktığımda her taraf duman ve alevler içinde yanıyordu"

Konteyner alevlere teslim olurken kendisinin duşta olduğunu ifade eden Erdem Görüroğlu, "Ben konteyner yanarken içerideydim. Babam aradığında da duştaydım. Babama ne oldu diye sorduğumda babam ev yanıyor dedi. Duşta olduğum için evin yandığından benim haberim yoktu. Duştan çıktığımda bir şey göremedim. Kapıyı açar açmaz dumanlar her tarafı kapladı. Bir baktım her taraf duman oldu ve her taraf alevler içinde yanıyordu. Hemen kendimi dışarı attım. Arkadan dolanıp çıktığımda abimin içeride olduğunu zannettim. Abime telefonla aradıktan sonra dışarıda olduğunu söyledi. Sonra itfaiye ekipleri gelip yangını söndürdü. Konteynerde yangının içindeyken hissettiğim şeyler anlatılmaz sadece yaşanır" dedi.

"Komşum beni arayıp evimin yandığını söyledi"

Evinin yandığını komşusunun kendini aradığında fark ettiğini söyleyen Tarık Görüroğlu, "Konteyner yanarken ben burada değildim. Komşum beni arayıp evimin yandığını söyledi. Kızım rahatsız olduğu için Ankara'ya gidecektim. Bir tek oğlum evdeydi. Oğlumu aradım neredesin diye sorduğumda duştayım diye cevap verdi. Hemen dışarı çık dedim konteyner yanıyor diye sorduğumda oğlum 'baba bir şey yok' dedi. En son dışarı çık diye bağırdığımda oğlum zar zor dışarı çıktı. Çok şükürler olsun ki herhangi bir yaralanma olmadı. Zararlarımız oldu. Devletimiz eminim ki bize sahip çıkacaktır. Deprem zamanında da evimi kaybetmiştim. Bir şekilde toparlanmaya tekrardan başlayacağız ama şundan eminim ki devletimiz bizi yalnız bırakmayacak" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
img

Mide bulandıran mesajı paylaştı
img

Savaş fena kızıştı! Amerikalılar 500 milyar dolar kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal ettiklerini itiraf etti

Netanyahu'yu ateşkes de durdurmadı! Korkunç itiraf
İtalyan şefin oğlunu bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı

İtalyan şefin oğlunu bıçaklayan saldırgandan pişkin savunma
Arnavutluk'ta Vatikan benzeri Bektaşi devleti kuruluyor

Resmi açıklama yapıldı! Vatikan benzeri Bektaşi devleti kuruluyor
Survivor'da diskalifiye: Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor'da şaşırtan diskalifiye
Aile içi tartışma katliamla bitti: Anne, baba ve kardeşini öldürüp, intihar etti

Konya'da korkunç olay! Ailesiyle kavga etti katliam yaptı
Sokak röportajında söylediklerinin ardından tutuklandı

Sokak röportajının ardından tutuklandı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.